Piste ciclabili nel degrado e inquinamento | la Consulta della bicicletta si rivolge alla Commissione europea
La Consulta della bicicletta di un comune italiano ha richiesto di essere ascoltata dalla Commissione europea in relazione a una procedura di infrazione. La richiesta riguarda le condizioni delle piste ciclabili, considerate in stato di degrado, e i livelli di inquinamento nella città, che spesso superano i limiti stabiliti. La questione è stata sollevata in un contesto di attenzione alle problematiche ambientali e di mobilità sostenibile. La richiesta è stata inviata in seguito alle segnalazioni di sforamenti dei parametri di qualità dell’aria.
La Consulta della bicicletta del Comune ha inviato richiesta per essere ascoltata dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione a causa dei "continui e gravi sforamenti dei parametri di inquinamento nella città di Palermo".Secondo la Consulta, la causa sono le polveri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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