Piste ciclabili nel degrado e inquinamento | la Consulta della bicicletta si rivolge alla Commissione europea

La Consulta della bicicletta di un comune italiano ha richiesto di essere ascoltata dalla Commissione europea in relazione a una procedura di infrazione. La richiesta riguarda le condizioni delle piste ciclabili, considerate in stato di degrado, e i livelli di inquinamento nella città, che spesso superano i limiti stabiliti. La questione è stata sollevata in un contesto di attenzione alle problematiche ambientali e di mobilità sostenibile. La richiesta è stata inviata in seguito alle segnalazioni di sforamenti dei parametri di qualità dell’aria.

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