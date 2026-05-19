Pirelli il viaggio da 1.500 km in Europa della Pagani Utopia Roadster con pneumatici Cyber Tyre

È stato percorso un tragitto superiore ai 1.500 chilometri in varie zone d’Europa con una vettura di alta gamma equipaggiata con pneumatici Cyber Tyre. L’obiettivo di questa prova è stato mostrare come il pneumatico stia assumendo un ruolo sempre più importante nel sistema elettronico delle automobili moderne. La vettura protagonista del viaggio è una roadster di lusso, progettata per evidenziare le potenzialità di questa tecnologia innovativa sviluppata da un noto produttore di pneumatici.

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Più di 1.500 chilometri attraverso l’Europa per raccontare come il pneumatico stia diventando un elemento sempre più centrale nell’elettronica dell’auto. È il viaggio compiuto dalla Pagani Utopia Roadster equipaggiata con la tecnologia Pirelli Cyber Tyre, un sistema sviluppato da Pirelli insieme a Pagani Automobili e Bosch Engineering che permette agli pneumatici di comunicare in tempo reale con i sistemi di dinamica del veicolo. L’obiettivo è trasformare il pneumatico da componente “passivo”, incaricato soltanto di trasferire forze a terra, a sensore attivo capace di raccogliere e trasmettere dati sull’asfalto e sul comportamento delle gomme, migliorando sicurezza, prestazioni e precisione dei controlli elettronici. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Pirelli, il viaggio da 1.500 km in Europa della Pagani Utopia Roadster con pneumatici Cyber Tyre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pirelli Cyber Tyre, 1.500 chilometri sulla Pagani Utopia Roadster per raccontare il pneumatico del futuro Leggi anche: Il Cyber Tyre Pirelli supera l’esame della Pagani Utopia Pirelli, il viaggio da 1.500 km in Europa della Pagani Utopia Roadster con pneumatici Cyber TyrePiù di 1.500 chilometri attraverso l’Europa per raccontare come il pneumatico stia diventando un elemento sempre più centrale nell’elettronica dell’auto. È il viaggio compiuto dalla Pagani Utopia Road ... tpi.it Pirelli, con il Cyber Tyre 1.500 chilometri al volante della Pagani UtopiaROMA (ITALPRESS) - Un viaggio di oltre 1.500 chilometri in Europa, al volante della Pagani Utopia Roadster equipaggiata di serie con la tecnologia Cyber Ty ... italpress.com