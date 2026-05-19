Pirelli con il Cyber Tyre 1.500 chilometri al volante della Pagani Utopia

Una vettura di alta gamma ha percorso più di 1.500 chilometri in Europa, con a bordo la Pagani Utopia Roadster dotata di pneumatici Cyber Tyre di serie. La trasferta è avvenuta utilizzando tecnologie sviluppate congiuntamente da Pirelli, Pagani Automobili e Bosch Engineering. Il viaggio ha coinvolto diversi paesi europei, dimostrando l’efficacia dei pneumatici intelligenti in condizioni di guida reali. L’intera operazione ha visto la collaborazione tra le aziende coinvolte, senza che siano stati comunicati dettagli sui percorsi o sui risultati specifici.

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