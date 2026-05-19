Pirelli con il Cyber Tyre 1.500 chilometri al volante della Pagani Utopia

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vettura di alta gamma ha percorso più di 1.500 chilometri in Europa, con a bordo la Pagani Utopia Roadster dotata di pneumatici Cyber Tyre di serie. La trasferta è avvenuta utilizzando tecnologie sviluppate congiuntamente da Pirelli, Pagani Automobili e Bosch Engineering. Il viaggio ha coinvolto diversi paesi europei, dimostrando l’efficacia dei pneumatici intelligenti in condizioni di guida reali. L’intera operazione ha visto la collaborazione tra le aziende coinvolte, senza che siano stati comunicati dettagli sui percorsi o sui risultati specifici.

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ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio di oltre 1.500 chilometri in Europa, al volante della Pagani Utopia Roadster equipaggiata di serie con la tecnologia Cyber Tyre, collegando Pirelli con Pagani Automobili e Bosch Engineering. Sono le aziende che per prime hanno integrato con i sistemi di dinamica veicolo la tecnologia Pirelli Cyber Tyre, l’ecosistema digitale che ha cambiato il ruolo del pneumatico, trasformandolo da sistema passivo di trasmissione di forze a protagonista attivo capace di trasmettere dati sui pneumatici e sulle condizioni stradali, dando come primo beneficio una maggiore sicurezza alla guida. La Pagani Utopia Roadster dotata della tecnologia Cyber Tyre in primo equipaggiamento è partita dalla sede di Pagani Automobili, a San Cesario sul Panaro, dove è stata progettata e costruita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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