A pochi giorni dall’inizio di Roland Garros, la giocatrice bergamasca si prepara a sfidare la ex numero 3 del mondo in un match che rappresenta l’ultimo ostacolo prima del tabellone principale. Il suo avversario, una tennista con alle spalle una carriera ricca di successi, si presenta come una sfida impegnativa. La partita si svolgerà su uno dei campi principali del torneo francese, con la tennista italiana che si affida alla propria energia e senza pressioni, cercando di sfruttare al massimo le proprie possibilità.

TENNIS. Roland Garros, la bergamasca affronta la ex numero 3 del mondo: non ha nulla da perdere. Dovrà puntare sulla sua freschezza, senza stress. Lisa Pigato torna in campo mercoledì 20 maggio per il secondo impegno delle qualificazioni al Roland Garros di Parigi. Dopo il successo sulla 22enne bielorussa Aliona Falei, la testa è andata subito al secondo dei tre ostacoli che bisogna superare per approdare al main draw. E di fronte c’è Sloane Stephens: una partita affascinante e molto complicata. L’americana è attualmente 361 al mondo, ma il dato è fuorviante: 33 anni, è stata numero 3 del mondo, ha vinto gli Us Open 2017 ed è giunta in finale a Parigi nel 2018. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pigato, secondo ostacolo verso il tabellone principale di Parigi: di fronte c’è Stephens

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Scherma: sette spadiste in lizza per il tabellone principale al Grand Prix di BudapestTermina con la promozione di tre rappresentanti della Nazionale italiana la dura giornata di qualificazione da poco terminata sulla pedana di...

Scherma: tre spadisti raggiungono il tabellone principale al Grand Prix di BudapestSaranno complessivamente tre gli azzurri che prenderanno parte al tabellone principale sulla pedana di Budapest, città dell’Ungeria teatro questo...

Pigato, secondo ostacolo verso il tabellone principale di Parigi: di fronte c’è StephensRoland Garros, la bergamasca affronta la ex numero 3 del mondo: non ha nulla da perdere. Dovrà puntare sulla sua freschezza, senza stress. ecodibergamo.it

LIVE Grant-Pigato 1-6 6-2 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la romana vince il derby e passa al secondo turno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.26 Il tennis su OA Sport non finisce qui perchè ci sono da seguire ancora i match di Arnaldi, Cinà, Basiletti ... oasport.it