Pietro Vignali | Grande soddisfazione ma anche rammarico nulla mi potrà ripagare di tutto quello che ho subito

Il consigliere comunale e regionale ha commentato la decisione della Corte d’Appello di Bologna di disporre un risarcimento. Ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ma anche rammarico per le vicende che lo hanno coinvolto, affermando che nulla può compensare le difficoltà affrontate. La notizia riguarda un procedimento legale in cui il consigliere è stato coinvolto e che si è concluso con questa sentenza. Vignali ha commentato pubblicamente questa decisione, condividendo le sue emozioni.

Il consigliere comunale e regionale Pietro Vignali commenta la notizia del risarcimento, disposto dalla Corte d’Appello di Bologna. Si tratta di un indennizzo complessivo di 7.800 euro per il danno (morale, biologico ed esistenziale) subito a causa dell’eccessiva durata dell’inchiesta relativa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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