Pietracatella trovato la ricina | indagine su duplice omicidio

Nella cittadina di Pietracatella sono in corso indagini dopo il ritrovamento di una sostanza tossica, la ricina, collegata a un duplice omicidio. Le forze dell'ordine stanno analizzando i messaggi anonimi trovati online che cercavano la sostanza. Tra le persone coinvolte, la figlia di una delle vittime è l’unica a non aver mostrato sintomi, mentre gli investigatori cercano di capire i motivi di questa discrepanza. Le indagini proseguono per identificare chi si nasconde dietro i nickname e chiarire i dettagli dell’accaduto.

?? Punti chiave Chi si nasconde dietro i nickname anonimi che cercavano la ricina? Perché la figlia Alice è l'unica a non aver avuto sintomi? Come ha fatto il veleno a passare inosservato durante i pasti? Chi ha usato i forum online per pianificare l'avvelenamento premeditato??? In Breve Ricerca online su ricina tramite due nickname anonimi nei mesi precedenti i fatti. Indagine su Alice, figlia diciannovenne, e tensioni familiari interne al nucleo Di Vita. Cinque medici del Cardarelli d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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MADRE E FIGLIA AVVELENATE, LA SCOPERTA SUL TELEFONO DI ALICE: COSA AVEVA SCRITTO

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