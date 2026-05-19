Piena | il collage analogico di Legodisabina in mostra nella Chiesa dei SS Crispino e Crispiniano

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 giugno al 5 luglio 2026, nella Chiesa dei SS. Crispino e Crispiniano di Palermo si svolgerà la mostra personale di Legodisabina intitolata “Piena”. L’esposizione presenta un collage analogico realizzato dall’artista, curata da Demetrio Di Grado. La mostra è patrocinata senza costi dal Comune di Palermo, area della cultura e assessorato alla Cultura. L’evento sarà aperto al pubblico e si svolgerà all’interno di uno degli edifici storici della città.

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Dal 13 giugno al 5 luglio 2026, la Chiesa dei SS. Crispino e Crispiniano di Palermo ospiterà “Piena”, mostra personale di Legodisabina, a cura di Demetrio Di Grado, con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo, area della cultura e assessorato alla Cultura.“Piena” è una dichiarazione. Una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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