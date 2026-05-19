Giovedì, la rassegna “Piccoli Mondi” di Roncofreddo si sposta all’aperto, ampliando la sua presenza con un evento dedicato al pubblico. Con l’arrivo della bella stagione, l’iniziativa che si svolge solitamente all’interno della biblioteca si trasforma in un appuntamento itinerante, portando così le sue attività fuori dai confini abituali. La giornata prevede un omaggio a Stefano Benn, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli organizzatori.

Con la bella stagione, la rassegna Piccoli Mondi di Roncofreddo esce dalla biblioteca, si sposta all’aperto e diventa itinerante. Giovedì alle 20.30, alla Terrazza del Dottore è in programma “ Bennincastrato 2.0 ”, spettacolo di improvvisazione teatrale del Teatro Scottadito ispirato ai libri dell’indimenticabile artista Stefano Benni maestro dei giochi di parole che ha scritto pagine bellissime piene di umorismo, satira, creatività e una grande dose di irriverenza. L’idea è semplice: sul palco ci sono i libri, ma le storie nascono lì per lì. Il pubblico sceglie, pescando a caso tra le pagine, personaggi e ambientazioni, e da quei materiali gli attori costruiscono racconti sempre diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Piccoli mondi’ giovedì omaggia. Stefano Benn

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