Piazza di Tien an Men droga e un divieto di dimora | denunciato un 21enne

Da modenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 21 anni è stato denunciato per aver violato il divieto di dimora e per possesso di droga. I controlli nelle zone più frequentate di Modena sono stati intensificati per contrastare il degrado e le attività illecite, con pattugliamenti regolari nelle aree considerate a rischio. Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno fermato il ragazzo, trovandolo in possesso di sostanze stupefacenti e riscontrando la sua presenza senza autorizzazione. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia di sicurezza nel territorio.

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I pattugliamenti per arginare il degrado e le attività illecite nelle aree più sensibili di Modena continuano a dare i loro frutti. La sera del 17 maggio, una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri ha notato un gruppo di persone con un atteggiamento sospetto in piazza Giovani di Tien. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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