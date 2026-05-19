Piazza Carlo di Borbone il centrodestra si ' spacca' sulla gestione
A Piazza Carlo di Borbone, la questione relativa all’affidamento della gestione alla Reggia di Caserta ha suscitato discussioni e divergenze all’interno del centrodestra. La decisione di affidare il controllo dello spazio pubblico a un’istituzione culturale ha diviso le forze politiche di questa coalizione, portando a confronti pubblici e a posizioni contrastanti. La questione sembra ancora aperta, con le parti coinvolte che continuano a esprimere opinioni diverse sulla modalità di gestione e sulle responsabilità affidate.
L’affidamento della gestione di piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta continua ad animare il dibattito e fa registrare ‘diversità’ di vedute nell’area del centrodestra.Falco: “Si rischia di ingessare la piazza e rallentare le iniziative”Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Paolo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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