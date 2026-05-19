' Piao-Lab’ | la rivoluzione di Unife per la pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni

L'Università di Ferrara ha avviato il progetto ‘Piao-Lab’ con l’obiettivo di modificare il ruolo del Piano integrato di attività e organizzazione, documento fondamentale per la pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il progetto mira a trasformare questo strumento, tradizionalmente considerato come un adempimento formale, in un elemento strategico utile a creare valore pubblico. La sperimentazione coinvolge gli enti pubblici e si concentra sull’adozione di metodologie innovative per migliorare la gestione e la pianificazione delle attività amministrative.

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