' Piao-Lab’ | la rivoluzione di Unife per la pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni
L'Università di Ferrara ha avviato il progetto ‘Piao-Lab’ con l’obiettivo di modificare il ruolo del Piano integrato di attività e organizzazione, documento fondamentale per la pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il progetto mira a trasformare questo strumento, tradizionalmente considerato come un adempimento formale, in un elemento strategico utile a creare valore pubblico. La sperimentazione coinvolge gli enti pubblici e si concentra sull’adozione di metodologie innovative per migliorare la gestione e la pianificazione delle attività amministrative.
Trasformare il Piano integrato di attività e organizzazione, documento centrale della pianificazione delle Pubbliche Amministrazioni, da adempimento formale a leva strategica per generare valore pubblico: è questo l’obiettivo di ‘Piao-Lab’, il progetto che l’Università di Ferrara, attraverso il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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