Piano straordinario per la casa | 20milioni di euro per recuperare i troppi alloggi dissestati

Un piano straordinario per il settore abitativo ha stanziato 20 milioni di euro destinati al recupero di alloggi dissestati. Attualmente, nel territorio umbro, ci sono circa 4.000 domande inevase per l’assegnazione di case popolari, con un numero che continua a crescere. Questi numeri evidenziano il crescente bisogno di interventi e risposte rapide per le famiglie in attesa di una sistemazione adeguata. La situazione richiede interventi immediati per garantire soluzioni abitative a chi ne ha più bisogno.

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