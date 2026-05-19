Piano straordinario per la casa | 20milioni di euro per recuperare i troppi alloggi dissestati
Un piano straordinario per il settore abitativo ha stanziato 20 milioni di euro destinati al recupero di alloggi dissestati. Attualmente, nel territorio umbro, ci sono circa 4.000 domande inevase per l’assegnazione di case popolari, con un numero che continua a crescere. Questi numeri evidenziano il crescente bisogno di interventi e risposte rapide per le famiglie in attesa di una sistemazione adeguata. La situazione richiede interventi immediati per garantire soluzioni abitative a chi ne ha più bisogno.
I dati ufficiali parlano di 4mila domande inevase – trend in crescita – per ottenere una casa popolare nel territorio umbro. Ogni anno solo una percentuale che tocca a stento le 200 abitazioni viene assegnata o riassegnata. E tutto questo nonostante un patrimonio immobiliare gestito da Ater di 9. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Case a canone calmierato, al via il piano per recuperare centinaia di alloggi in città
Leggi anche: Piano casa, si parte. Meloni: “100mila nuovi alloggi in 10 anni. E subito 60mila alloggi popolari ristrutturati” (video)
Sesto Fiorentino, con la candidata sindaco #StefaniaPapa e i candidati di @forza_italia abbiamo discusso di #MadeinItaly. Le filiere agroalimentari e i distretti industriali toscani, sono un patrimonio straordinario di capacità produttiva centrali per il Piano Nazi x.com
Il Comune lancia un piano straordinario per il rilascio del documento elettronico: uffici aperti anche domenica 24 maggio facebook
Perché le copertine dei dischi di musica classica sono così brutte? reddit
Piano Casa 2026 in Gazzetta Ufficiale: tutte le misurePubblicato in Gazzetta il Decreto con le misure per la realizzazione del cosiddetto Piano Casa. Ecco cosa prevede ... leggioggi.it
Piano Casa, cosa prevede il programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblicaI contenuti del piano di misure straordinarie volte a favorire interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tra ... professionearchitetto.it