PFAS | il segreto nel rene della carpa svela i danni agli ecosistemi

Uno studio recente ha analizzato il rene di una carpa per individuare tracce di sostanze chimiche chiamate PFAS, utilizzate in vari prodotti di consumo. Questi composti si accumulano nell'ambiente acquatico e vengono assorbiti dagli organismi acquatici, tra cui le carpe. La ricerca ha rivelato come i PFAS possano influire sul funzionamento del rene e potenzialmente compromettere il sistema immunitario degli animali. Questa scoperta contribuisce a comprendere meglio gli effetti di queste sostanze sull'ecosistema e sulle specie che lo popolano.

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