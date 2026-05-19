La mente tormentata della creatura dell'Anello sarà al centro di un dramma psicologico inaspettato. Dal Festival di Cannes, il regista premio Oscar rivela il bizzarro punto di riferimento per La caccia a Gollum e spiega perché ha preferito cedere la macchina da presa ad Andy Serkis. Il ritorno nella Terra di Mezzo promette di essere molto più oscuro, intimo e claustrofobico rispetto alle battaglie epiche a cui ci ha abituato la trilogia originale. Intervistato da IndieWire sulla Croisette di Cannes, Peter Jackson ha sganciato la bomba che nessuno si aspettava: il prossimo capitolo cinematografico della saga, intitolato Il Signore degli anelli: La Caccia a Gollum, prenderà apertamente ispirazione dal Joker di Joaquin Phoenix, mutuandone l'approccio clinico e profondo verso una psiche completamente devastata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Peter Jackson per la sceneggiatura di La caccia a Gollum: "Il Joker di Joaquin Phoenix mi ha ispirato"

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