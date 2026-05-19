Pestaggio di Piazza Mercato | individuati gli aggressori del 17enne due hanno meno di 14 anni

Da foggiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro ragazzi minorenni sono stati identificati come responsabili dell'aggressione avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 maggio in Piazza Mercato a Foggia. Tra loro, due hanno meno di 14 anni. Il 17enne aggredito ha riportato diverse ferite, anche al volto, e le sue condizioni sono state giudicate guaribili in 25 giorni. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio e individuare i responsabili.

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Quattro ragazzi, tutti minorenni, sono stati individuati e ritenuti responsabili dell'aggressione avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 maggio in Piazza Mercato a Foggia, nei confronti di 17enne, che ha riportato numerose lesioni, anche al volto, giudicate guaribili in 25 giorni. La notizia, lo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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