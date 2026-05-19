Peso volumetrico e resi | come il packaging sbagliato costa alle aziende migliaia di euro l’anno
Le aziende che si occupano di spedizioni spesso affrontano spese elevate legate al peso volumetrico e ai resi, aspetti che vengono spesso trascurati nel calcolo dei costi. Il packaging inadeguato può aumentare notevolmente le spese di spedizione, anche di migliaia di euro all’anno, a causa di un peso volumetrico superiore a quello reale o di resi frequenti. Tuttavia, molti imprenditori si concentrano principalmente sulle tariffe dei corrieri o sul volume di ordini senza considerare l’impatto di queste variabili.
Quando si parla di costi legati alle spedizioni, molte aziende tendono a concentrarsi soprattutto sulle tariffe applicate dai corrieri o sulla quantità di ordini gestiti ogni mese. Eppure, una parte importante delle spese logistiche dipende spesso da un elemento sottovalutato: il packaging. Scatole troppo grandi, materiali scelti senza criteri precisi o formati poco adatti ai prodotti possono infatti aumentare il peso volumetrico dei pacchi, incidendo direttamente sui costi di trasporto e, in alcuni casi, anche sul numero di resi dovuti a danni durante la movimentazione. Un problema che, soprattutto per le aziende con volumi elevati, rischia di tradursi in migliaia di euro persi ogni anno. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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