Pesaro-Rimini gara 5 decisiva | Denegri punta sul reset mentale

La partita tra Pesaro e Rimini si avvicina alla decisiva quinta sfida, con l'allenatore di Pesaro che ha annunciato l'intenzione di puntare su un reset mentale della squadra. Pesaro si trova a dover affrontare una sfida importante, in particolare per quanto riguarda i rimbalzi, dove ha accumulato un deficit di 48. Le strategie e gli uomini scelti dal tecnico saranno determinanti per tentare di ribaltare la situazione e raggiungere la vittoria.

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? Punti chiave Come farà Pesaro a compensare il deficit di 48 rimbalzi?. Chi sarà l'uomo chiave per il reset mentale di Denegri?. Perché le medie realizzative di questa serie sono così insolite?. Quale squadra otterrà il diritto di sfidare la Cividale?.? In Breve Rimini media 91.3 punti contro gli 88.5 realizzati da Pesaro.. Rimini vanta 48 carambole in più rispetto a Pesaro nella serie.. Coach Spiro Leka valuta Jazz Johnson e Miniotas per il roster.. Vincitore della sfida affronterà la Cividale di Pillastrini nelle semifinali.. Pesaro e Rimini si affrontano stasera alle 20:45 per la quinta sfida dei quarti di finale, un incontro decisivo che determinerà chi proseguirà il cammino verso la semifinale e chi dovrà invece concludere prematuramente la stagione agonistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesaro-Rimini, gara 5 decisiva: Denegri punta sul reset mentale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ravenna, sfida decisiva a Pesaro: il terzo posto punta ai playoffIl Ravenna si prepara a affrontare la sfida decisiva contro il Vis Pesaro in un momento cruciale per le ambizioni della squadra romagnola. Rimini travolge Pesaro con 41 rimbalzi: la Dole vola sul 2-1? Punti chiave Come ha fatto Rimini a dominare il tabellone con 41 rimbalzi? Quale mossa tattica di Dell’Agnello ha mandato in crisi la difesa di... Gli arbitri designati per gara 5 tra Victoria Libertas Pesaro e Dole Basket Rimini sono Roberto Radaelli di Porto Empedocle (provincia di Agrigento),Gianluca Gagliardi di Anagni (provincia di Frosinone) e Umberto Tallon di Bologna. x.com Quarti Playoff Serie A2 Old Wild West – La preview di gara 5 VL Pesaro-Dole RiminiCALENDARIOMartedì 19 maggio si gioca la decisiva gara 5 dei quarti di finale Playoff di Serie A2 Old Wild West tra Victoria Libertas Pesaro e Dole Basket ... basketinside.com Tambone salva Pesaro! La VL vince a Rimini in volata e si va a Gara 5in aggiornamento... DOLE RIMINI vs VUELLE PESARO diretta 4Q 94-96 - Aromando apre il quarto periodo con un liberi per il -4. pianetabasket.com