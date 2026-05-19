Perugia visite guidate alla scoperta del Palazzo della Prefettura

Da perugiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, il Palazzo della Prefettura di Perugia sarà aperto al pubblico con visite guidate straordinarie. L’edificio si trova in piazza Italia e sarà possibile esplorare le sue caratteristiche architettoniche e storiche durante le aperture temporanee organizzate in quei giorni. Le visite sono rivolte a chi desidera conoscere da vicino un importante edificio della città e si svolgeranno in orari stabiliti per entrambe le giornate.

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Alla scoperta delle bellezze del Palazzo della Prefettura di Perugia. Sabato 23 e domenica 24 maggio si terrà un’apertura straordinaria al pubblico del palazzo in piazza Italia. L’iniziativa, promossa dal Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, è stata organizzatain collaborazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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