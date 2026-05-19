Perugia verso il potenziamento dei consultori familiari | Presidio fondamentale del Servizio sanitario nazionale

Il consiglio comunale di Perugia ha dato il suo via libera alla proposta di rafforzare i consultori familiari presenti in città e nella regione. La discussione si è incentrata sulla necessità di sostenere e migliorare questi servizi, che rappresentano un punto di riferimento per molte famiglie. La proposta, presentata dai consiglieri Tanti e Pasquino, mira a un intervento mirato sulla riattivazione di specifici aspetti legati ai consultori, con attenzione particolare alla loro funzione di supporto e prevenzione.

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