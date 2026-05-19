Perù Sánchez | possibile revisione del contratto per i caccia F-16

In Perù, il presidente ha annunciato una possibile revisione del contratto per l'acquisto dei caccia F-16. Sono stati indicati alcuni tecnici come responsabili di questa valutazione, anche se non sono stati ancora resi noti i loro nomi. La decisione potrebbe portare a cambiamenti nelle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, dato che il contratto e gli accordi commerciali sono coinvolti. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle tempistiche o sui possibili sviluppi.

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