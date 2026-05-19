Personale | 8 posizioni aperte in Comune a Lecco

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Lecco ha pubblicato tre bandi di concorso e due avvisi di mobilità tra enti per l'assunzione di nuovo personale. Le procedure sono state avviate con scadenze previste tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. In totale, sono otto le posizioni aperte, che riguardano diverse figure professionali. La comunicazione riguarda soltanto le procedure di selezione in corso e non include altre informazioni sui ruoli o sui requisiti richiesti.

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Il Comune di Lecco ha aperto tre procedure concorsuali e due procedure di mobilità fra enti finalizzate all'assunzione di nuovo personale, con scadenze previste tra fine maggio e inizio giugno.La prima selezioneLa prima selezione, in scadenza alle 15 di venerdì 5 giugno, è dedicata alla ricerca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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