Personale | 8 posizioni aperte in Comune a Lecco

Il Comune di Lecco ha pubblicato tre bandi di concorso e due avvisi di mobilità tra enti per l'assunzione di nuovo personale. Le procedure sono state avviate con scadenze previste tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. In totale, sono otto le posizioni aperte, che riguardano diverse figure professionali. La comunicazione riguarda soltanto le procedure di selezione in corso e non include altre informazioni sui ruoli o sui requisiti richiesti.

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Il Comune di Lecco ha aperto tre procedure concorsuali e due procedure di mobilità fra enti finalizzate all'assunzione di nuovo personale, con scadenze previste tra fine maggio e inizio giugno.La prima selezioneLa prima selezione, in scadenza alle 15 di venerdì 5 giugno, è dedicata alla ricerca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Offerte di lavoro, il Comune di Lecco assume: aperte sette posizioni professionaliIl Comune di Lecco continua ad assumere e offre interessanti opportunità di lavoro: è infatti in corso un piano di nuove assunzioni per rafforzare i... Personale: 8 posizioni aperte in Comune a LeccoIl Comune di Lecco ha aperto tre procedure concorsuali e due procedure di mobilità fra enti finalizzate all'assunzione di nuovo personale, con scadenze previste tra fine maggio e inizio giugno. La pri ... leccotoday.it Da parte mia non c'è alcuna volontà di organizzare passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione oggi fossero diverse, le mie porte serebbero ancora aperte: sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di mettere da parte l'interesse di partito p x.com Comune di Lecco, 8 posizioni aperteIl Comune di Lecco ha aperto tre procedure concorsuali e due procedure di mobilità fra enti finalizzate all'assunzione di nuovo ... resegoneonline.it