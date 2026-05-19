Periferie fragili a Firenze quasi 4.700 minori vivono tra povertà e dispersione scolastica
A Firenze, circa 4.700 minori vivono nelle zone considerate più deboli della città. Si tratta di bambini e adolescenti che affrontano problemi legati alla povertà e alla dispersione scolastica, con numeri che superano la media complessiva del comune. Questi dati indicano una presenza significativa di giovani in situazioni di difficoltà, concentrate in specifiche aree della città. La questione riguarda principalmente le condizioni di vita e l’accesso allo studio di questa fascia di popolazione.
A Firenze quasi 4.700 ragazzi, tra bambini e adolescenti, vivono nelle aree più fragili della città con tassi di povertà e dispersione scolastica sensibilmente più alti rispetto alla media comunale. È quanto emerge dalla ricerca “I luoghi che contano”, pubblicata da Save the Children alla vigilia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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