Pericolo IA e crimini web | il progetto contro la pedofilia a Prato

A Prato è stato avviato un progetto volto a contrastare la pedofilia online, concentrandosi sui rischi associati all'uso dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa mira a monitorare e contrastare le immagini di minori manipolate digitalmente, evidenziando le minacce che si celano nelle periferie digitali. Sono state poste domande riguardo a come l'IA possa alterare le immagini dei minori e quali pericoli possano derivare dall'uso di strumenti tecnologici nelle aree meno sorvegliate di internet.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale manipolare le immagini dei minori?. Quali nuovi pericoli nascondono le periferie digitali per i ragazzi?. Chi coordina il monitoraggio mondiale contro la pedocriminalità online?. Come possono i genitori distinguere i contenuti falsi creati dagli algoritmi?.? In Breve Evento venerdì 22 maggio ore 21:15 presso l'Art hotel museo di Prato.. Patrizia Lapponi e Nadia Tarantino gestiscono i lavori insieme a Piero Bardazzi.. Associazione Meter opera nel monitoraggio delle illegalità contro i minori dal 1989.. Progetto affronta rischi IA e manipolazione immagini per la tutela dei giovani.. Venerdì 22 maggio alle ore 21:15, l’Art hotel museo di Prato ospiterà un incontro cruciale per la sicurezza dei minori: Carlo Di Noto presenterà il progetto Periferie digitali presso il circolo Cives. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo IA e crimini web: il progetto contro la pedofilia a Prato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità a Prato, Cappelli: l’IA e il modello Veneto contro le attese? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale ridurre i tempi delle liste d'attesa? Quali misure garantiranno la sicurezza fisica al pronto... Maxi operazione contro la pedofilia on line, arrestato un riminese con un ingente quantitativo di materialeC'è anche un riminese coinvolto nella maxi operazione della Polizia Postale di Bologna che ha scardinato una rete di pedofili on line sequestrando,... Il rischio che l’IA commetta crimini efferati non è trascurabile: l’affermazione di Anthropic che ci getta in un filmL’intelligenza artificiale non è (ancora) il mostro fuori controllo che qualcuno immagina. Ma non è nemmeno più quel giocattolo brillante e innocuo che ci risponde in chat o ci aiuta a scrivere email. greenme.it