Perché può evitare il carcere Modena la rivelazione clamorosa di Roberta Bruzzone

Da caffeinamagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, con titoli che ipotizzano un attentato o una reazione improvvisa. La vicenda coinvolge un uomo e un incidente in cui un'auto ha investito delle persone, generando un acceso dibattito sulla natura dell’evento e sulle possibili motivazioni dell’autore. Le indagini sono ancora in corso e si stanno analizzando diversi aspetti relativi alle responsabilità e alle circostanze che hanno portato all’accaduto.

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“Auto sulla folla” o “attentato a Modena”, e soprattutto la domanda se Salim El Koudri sia un “pazzo” o un terrorista, hanno alimentato un dibattito politico e mediatico dopo la strage avvenuta a Modena. Secondo esponenti politici come Matteo Salvini e Roberto Vannacci non ci sarebbero dubbi sulla matrice terroristica dell’azione, con il tema più ampio dell’islamizzazione dell’Europa che è stato richiamato nel dibattito pubblico. Una lettura che si contrappone a quella del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha invece escluso per il momento l’inquadramento dell’episodio come terrorismo. Il caso viene spesso accostato per modalità all’attacco avvenuto a Nizza nel 2016, quando un mezzo pesante fu lanciato sulla folla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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