Recentemente, le compagnie aeree europee hanno affermato che il carburante disponibile sarà sufficiente per coprire le esigenze della stagione estiva. Questa dichiarazione arriva in un momento in cui si registrano alcuni interventi che sembrano aver migliorato la situazione, anche se il numero delle prenotazioni per l'estate continua a crescere. La disponibilità di carburante e l’andamento delle prenotazioni sono elementi che influenzano le previsioni sulla capacità di volo durante i prossimi mesi estivi.

C'entrano alcuni interventi che stanno funzionando, ma anche le prenotazioni per la stagione turistica che faticano a partire Un articolo del Financial Times ha raccolto diverse dichiarazioni di manager di compagnie aeree e raffinerie petrolifere europee che si dicono sempre più fiduciosi che alla fine quest’estate si riuscirà a evitare il razionamento del carburante per aerei. È una novità bella grossa, almeno in termini di comunicazione pubblica, dopo settimane in cui si era più volte prospettata la possibilità che le conseguenze della guerra in Medio Oriente avessero potuto provocare scarsità di carburante per aerei, o costi troppo elevati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché ora le compagnie aeree europee dicono che il carburante basterà per l’estate

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