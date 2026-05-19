Perché nonostante il secondo posto il Napoli potrebbe non partecipare alla prossima Supercoppa Italiana
Nonostante il Napoli possa arrivare secondo nel campionato, ci sono possibilità che non partecipi alla prossima edizione della Supercoppa Italiana. La qualificazione alla manifestazione dipende da diversi fattori, tra cui i risultati di altri eventi ufficiali e le decisioni delle competenti autorità sportive. Anche in caso di piazzamento elevato, alcune normative o accordi potrebbero influire sulla presenza della squadra alla competizione. La partecipazione non è garantita automaticamente in base alla posizione in classifica.
Il Napoli, anche se all'ultima giornata dovesse conquistare il secondo posto, potrebbe non prendere parte alla prossima Supercoppa Italiana.Dopo la 'final four' degli ultimi anni, il trofeo di cui gli azzurri sono campioni in carica, potrebbe infatti cambiare nuovamente formula e tornare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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