Negli ultimi dieci anni, l'Inter ha mantenuto una rosa stabile, con poche variazioni di formazione e gestione. Questa continuità ha contribuito a consolidare la presenza della squadra ai livelli più alti del campionato italiano. Mentre le altre grandi del torneo hanno subito cambiamenti frequenti, l'Inter ha preferito preservare un gruppo consolidato, permettendo ai giocatori di svilupparsi e creare un'intesa duratura. La gestione stabile ha favorito anche una strategia di lungo termine, influendo sui risultati ottenuti sul campo.

La massima di Julio Velasco è diventata - si direbbe oggi - virale. “Chi vince festeggia, chi perde spiega”. Per la verità si potrebbe aggiungere che c’è una spiegazione anche nelle vittorie. E non parliamo di progetti, parola tanto abusata da diventare uno slogan, bensì di programmazione - che è un’altra cosa - e soprattutto stabilità. Il vero segreto di quest’Inter che ha conquistato il terzo scudetto in pochi anni, con tre allenatori diversi, raggiungendo anche un paio di finali Champions. La stabilità, dicevamo, è quella che si è data il club nerazzurro fuori dal campo dall’arrivo di Marotta, a fine 2018. Entrato come amministratore delegato, è ancora lì, anzi, con poteri ancora più ampi e addirittura la carica di presidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché l'Inter domina in Italia? Ha una squadra che non cambia da quasi 10 anni

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L'INTER DOMINA ED IL MILAN COME CON LA ROMA SCULA ANCORA POSTMATCH INTER MILAN 0 - 1 |SERIEA ENILIVE

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