Il summit di Pechino ha attirato l’attenzione internazionale, considerando la sua rilevanza tra gli incontri diplomatici più significativi dall’inizio dell’anno. Oltre alle questioni di carattere globale, l’evento coinvolge anche l’Europa, portando discussioni che spaziano tra temi economici e geopolitici. Due esperti, uno di politica europea e l’altro di relazioni internazionali, sono intervenuti nel dialogo, offrendo analisi sulle possibili implicazioni di questa riunione e sul ruolo del continente in un contesto sempre più complesso.

“Con ogni probabilità l’evento più importante delle relazioni internazionali dall’inizio di quest’anno”. Così Emanuele Rossi, senior analyst di Decode39 e giornalista di Formiche.net, ha definito il summit di Pechino tenutosi pochi giorni fa tra il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping, in apertura del webinar organizzato da Formiche e da Decode39 ( il video integrale è disponibile a questo link ) proprio per analizzare tutti i significati di questo incontro, che ha riportato per la prima volta un presidente americano nella capitale cinese dall’ultimo viaggio di Trump durante il suo primo mandato. Eppure, al netto della cornice simbolica, le aspettative erano misurate. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché il summit di Pechino riguarda anche l’Europa. Dialogo con Zeleni e Fardella

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