Perché ho smesso di fare attività per bambini con i miei figli

Negli ultimi tempi ho deciso di interrompere alcune attività dedicate ai bambini, come le visite ai parchi divertimento, le vacanze in villaggi, le baby dance, i menù pensati per i più piccoli e la visione di cartoni animati al cinema. Ho scelto di eliminare queste esperienze dalla routine familiare, trovandole poco stimolanti e preferendo altre modalità di trascorrere il tempo con i miei figli. Questa decisione ha portato a un cambiamento nei momenti condivisi e nelle abitudini quotidiane.

Articolo. Parchi divertimento, villaggi vacanze, baby-dance, menù bambini, cartoni animati al cinema. Tutte cose che mi annoiano moltissimo e ho eliminato dalla vita di famiglia. Sensi di colpa? Nessuno Ho frequentato anch’io i ristoranti “per famiglie”, quelli con la vasca con le palline, i gonfiabili, i salterelli. Caos infernale, luci al neon, cibo mediocre, ma almeno i bambini si distraevano quei venti minuti in cui provare ad avere una normale conversazione fra adulti (altri genitori, perché sarebbe ingiusto infliggere tale esperienza a chi non lo è). Ci pensavo l’altra sera, godendomi una pizza seduta in un ristorante normale, mentre i bambini mangiavano anch’essi seduti e la mia maggiore preoccupazione era che il primogenito imparasse a tenere forchetta e coltello senza impugnarli come forconi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Reborn To Avenge Myself, I Defeated Fake Sister And Ruined The Cold Family

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