Perché finisce il teleriscaldamento a Carda?

Da arezzonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni comunali, le discussioni si concentrano su vari temi legati alle frazioni e alle infrastrutture del territorio. Tra questi, si parla anche della fine del servizio di teleriscaldamento a Carda, una zona che negli ultimi mesi ha visto crescere l’attenzione pubblica. La questione riguarda le ragioni tecniche e amministrative che hanno portato alla cessazione di questa fornitura di calore, senza che siano state ancora fornite risposte ufficiali definitive.

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Tempo di elezioni comunali nel capoluogo, si parla di futuri sindaci, giunte, attenzione alle frazioni. Nel comune di Castel Focognano, nella piccola frazione di Carda, dal 2011 esiste un impianto di teleriscaldamento a cippato, nato con l'obiettivo di favorire anche le realtà svantaggiate e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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