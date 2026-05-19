Perché finisce il teleriscaldamento a Carda?

In vista delle elezioni comunali, le discussioni si concentrano su vari temi legati alle frazioni e alle infrastrutture del territorio. Tra questi, si parla anche della fine del servizio di teleriscaldamento a Carda, una zona che negli ultimi mesi ha visto crescere l’attenzione pubblica. La questione riguarda le ragioni tecniche e amministrative che hanno portato alla cessazione di questa fornitura di calore, senza che siano state ancora fornite risposte ufficiali definitive.

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