Perché Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati? I motivi

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati una coppia per circa sette anni, un periodo durante il quale hanno affrontato vari momenti insieme. La loro relazione ha visto anche un passo importante verso il matrimonio, ma alla fine si sono separati. La notizia della rottura è stata confermata da fonti vicine ai diretti interessati, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della loro decisione. La coppia non ha reso pubbliche le ragioni ufficiali della separazione.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati una coppia per circa sette anni, durante i quali hanno vissuto diversi alti e bassi e sono stati ad un passo dalle nozze. Il volto tv sarà stasera tra i finalisti del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.50. Nel 2018 Antonella Elia e Pietro Delle Piane si conoscono tramite amici in comune: la loro storia viene ufficializzata l’anno successivo, quando l’ex ragazza di Non È La Rai partecipa alla prima edizione del Grande Fratello Vip e l’uomo arriva in casa per una sorpresa alla fidanzata, con la quale si scambia un bacio appassionato che infiamma la puntata. Successivamente i due sono nel cast di Temptation Island, dove hanno messo la loro storia d’amore alla prova, uscendo separati dal programma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Antonella Elia E Pietro Delle Piane: Ecco Perchè Si Sono Lasciati!

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