L'allenatore ha deciso di convocare Neymar per il Mondiale, ritenendo che la presenza del giocatore fosse desiderata dalla maggior parte dei tifosi. La scelta è stata annunciata dopo aver valutato le preferenze della tifoseria e le richieste interne alla squadra. La convocazione di Neymar, quindi, risponde alla volontà di soddisfare le aspettative della piazza, considerando anche le caratteristiche tecniche del giocatore e il suo ruolo nel reparto offensivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle settimane precedenti alla competizione.

Neymar, a furor di popolo. Tra i tanti pregi di Carlo Ancelotti uno dei principali è la capacità di leggere e sentire l’umore di chi gli sta vicino. E il ct del Brasile ha capito che il Paese voleva Neymar al Mondiale, aveva bisogno di lui. I brasiliani sanno che O Ney non è più il giocatore di una volta, però questa nazionale non ha una figura carismatica del suo livello. Vinicius in nazionale non riesce a esprimersi ai livelli del Real Madrid, ha segnato appena 8 gol in 47 partite, e non trascina. E con tutto il rispetto non possono essere Casemiro o Marquinhos ad accendere i cuori del ‘povo brasileiro’. “Io sto qui, vivo qui, ascolto la gente, in spiaggia, al ristorante, e tutti mi chiedevano chi avrei convocato – ha detto ieri Ancelotti alla tv brasiliana –. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perchè Ancelotti ha convocato Neymar

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Brasile - Ancelotti convoca Neymar per il mondiale

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