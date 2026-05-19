Perché all' interno della Stazione Centrale sono stati tolti tutti i tapis roulant

All’interno della Stazione Centrale di Milano sono stati rimossi tutti i tapis roulant e sostituiti con scale mobili. L’obiettivo della modifica era rendere gli spostamenti più veloci e migliorare la luminosità degli ambienti interni. Il progetto di rinnovamento, condotto da Grandi Stazioni, si è concluso prima del previsto, portando a termine l’intervento di trasformazione della mobilità interna della stazione. La modifica interessa le aree di transito principali e mira a facilitare il movimento dei passeggeri.

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Scale mobili al posto dei tapis roulant, spostamenti più rapidi e spazi interni più luminosi. È terminato (in anticipo rispetto ai tempi previsti) il progetto di trasformazione della mobilità interna della Stazione Centrale di Milano, l’intervento è stato portato a termine da Grandi Stazioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Insegue ladro davanti alla stazione Centrale di Milano e lo picchia: vittima in pericolo di vita Sullo stesso argomento Reggio: tasse al massimo, tapis roulant fermoReggio Calabria si trova al centro di una protesta sociale guidata da Domenico Nava, portavoce dell’associazione Sensazioni Emergenti. Leggi anche: Reggio Calabria: oltre 10mila euro per il tapis roulant sempre fermo Perché all'interno della Stazione Centrale sono stati tolti tutti i tapis roulantScale mobili al posto dei tapis roulant, spostamenti più rapidi e spazi interni più luminosi. È terminato (in anticipo rispetto ai tempi previsti) il progetto di trasformazione della mobilità interna ... milanotoday.it Forza i varchi d’ingresso della Stazione Centrale di Milano e sale sul treno: fermato col taserLa situazione è stata gestita in sicurezza dagli agenti presenti sul posto: Alla faccia dei tanti (troppi) sindaci di sinistra che impediscono agli agenti della Polizia Locale di usare la pistola ele ... msn.com PESCHIERA DEL GARDA - Nella notte dell'11 maggio, i militari della Stazione hanno eseguito l'arresto di un uomo di 30 anni, di nazionalità marocchina, gravemente indiziato di furto aggravato e danneggiamento di un esercizio commerciale: l'intervento è sc x.com