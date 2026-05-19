Per l' estate in arrivo 14 nuovi agenti della Polizia locale Il vicesindaco | Presidio per litorale e periferie

A partire da giugno, a Ravenna entreranno in servizio 14 agenti della Polizia locale, assunti con contratti a tempo determinato. La loro presenza sarà concentrata principalmente sulle zone del litorale e delle periferie, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e migliorare la sicurezza in queste aree. Il vicesindaco ha annunciato l’arrivo di queste risorse, sottolineando l’intenzione di potenziare il presidio nelle zone più periferiche e costiere della città.

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Da giugno saranno in servizio a Ravenna 14 nuovi agenti della Polizia locale a tempo determinato per rafforzare il presidio nel litorale e nelle periferie. "Una delle risposte concrete per garantire deterrenza e sicurezza ai residenti". Lo ha annunciato oggi in Consiglio comunale il vicesindaco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2025: Bando, Requisiti e Prove (4617 Posti) Sullo stesso argomento Garda e Ledro: bando per nuovi agenti della polizia locale? Cosa sapere La polizia locale dell'Alto Garda e Ledro cerca nuovi agenti stagionali entro il 17 maggio. L'assessore Tibaldi spiega le novità della Polizia locale in vista dell’estate: Più controlli e attenzione senza perdere l’approccio umano x.com Sicurezza, arrivano rinforzi: Nuovi agenti per l’estate. Saranno quattordici in piùLo annuncia il vicesindaco Fusignani in risposta a Caponegro di Fratelli d’Italia: denunciate molestie sessuali in spiaggia libera a Lido Adriano. msn.com Polizia Locale Roma Capitale: esperienze? reddit Cariati assume sei agenti stagionali di Polizia municipale per l’estatePubblicato l’avviso per formare una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato. Candidature online sul portale InPA entro il 25 maggio ... ecodellojonio.it