Per l’Antimafia tra i candidati a Imola c’è un impresentabile
Diciotto candidati alle prossime elezioni amministrative di Imola sono stati giudicati come “impresentabili” dalla Commissione parlamentare antimafia. In totale, sono ventotto i candidati a livello nazionale che rientrano in questa categoria, secondo i criteri stabiliti dal organismo di controllo. La lista comprende persone coinvolte in procedimenti giudiziari o con precedenti penali, anche se non sempre direttamente collegati a reati di mafia o criminalità organizzata. La decisione si basa su verifiche sui requisiti di legalità e integrità dei candidati.
Sono ventotto, in totale, i candidati alle prossime elezioni amministrative considerati come “impresentabili” dalla Commissione parlamentare antimafia. Su trentacinque Comuni che andranno alle urne il 24 e 25 maggio prossimi c’è anche Imola, e tra i candidati ce n’è uno tra quelli segnalati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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