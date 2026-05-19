Per l’Antimafia tra i candidati a Imola c’è un impresentabile

Diciotto candidati alle prossime elezioni amministrative di Imola sono stati giudicati come “impresentabili” dalla Commissione parlamentare antimafia. In totale, sono ventotto i candidati a livello nazionale che rientrano in questa categoria, secondo i criteri stabiliti dal organismo di controllo. La lista comprende persone coinvolte in procedimenti giudiziari o con precedenti penali, anche se non sempre direttamente collegati a reati di mafia o criminalità organizzata. La decisione si basa su verifiche sui requisiti di legalità e integrità dei candidati.

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