Pentito per aver invaso l' Ucraina Il retroscena sul colloquio Xi-Trump | la rivelazione della Cina

Durante i colloqui tenutisi la settimana scorsa a Pechino, il presidente cinese ha affermato al suo omologo statunitense che Vladimir Putin potrebbe in futuro pentirsi dell'invasione dell'Ucraina. La conversazione tra i due leader si è concentrata su vari temi, tra cui la crisi in Ucraina. La Cina ha condiviso questa opinione senza ulteriori dettagli, secondo quanto riferito da fonti ufficiali. La notizia ha attirato l'attenzione degli osservatori internazionali e ha fatto discutere le reazioni di altri paesi coinvolti nel conflitto.

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Durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino, Xi Jinping ha detto a Donald Trump che Vladimir Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Lo rivela oggi il Financial Times citando fonti informate sull'andamento del vertice, che ha compreso colloqui ad ampio raggio con una sezione dedicata all'Ucraina. Le stesse fonti aggiungono che da parte sua Trump ha anche proposto a Xi una collaborazione tra i tre leader, comprendendo quindi Putin, contro la Corte Penale Internazionale. La Cina, Russia e Stati Uniti non fanno parte della Corte penale che nel marzo del 2023 ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo per presunti crimini di guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Pentito per aver invaso l'Ucraina”. Il retroscena sul colloquio Xi-Trump: la rivelazione della Cina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Usa-Cina, concluso il vertice Trump-Xi: circa due ore di colloquio Xi Jinping si prepara ad accogliere Vladimir Putin in Cina, quattro giorni dopo aver ospitato Donald TrumpDomenica, Xi Jinping e Vladimir Putin si sono scambiati una serie di “complimenti reciproci” in vista della visita del presidente russo a Pechino...