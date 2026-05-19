Pentagono blocca 4.000 soldati in Polonia | polemica nel Congresso USA

Il Pentagono ha deciso di bloccare il trasferimento di circa 4.000 soldati in Polonia, suscitando polemiche nel Congresso degli Stati Uniti. La decisione riguarda la sospensione di una operazione militare prevista e ha generato discussioni tra i membri del Congresso che si oppongono a questa scelta. Non sono stati forniti motivi ufficiali per questa decisione, ma le tensioni tra il Dipartimento della Difesa e alcuni rappresentanti del Congresso sono aumentate nelle ultime settimane.

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