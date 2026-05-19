Pensioni di vecchiaia perché l'assegno non è automatico e quando si rischiano di perdere gli arretrati

La Corte di Cassazione ha precisato che il diritto alle pensioni di vecchiaia non si attiva automaticamente al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi. Per ricevere l’assegno, è necessario presentare una domanda specifica, anche se si sono maturati i requisiti necessari. Se questa domanda non viene inoltrata in tempo, le eventuali mensilità arretrate non vengono riconosciute o pagate successivamente. La decisione chiarisce quindi l’importanza di agire prontamente per evitare la perdita di somme dovute.

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