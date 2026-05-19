Pensiamo con i pixel | Attività per famiglie al Museo degli strumenti per il calcolo

Dal novembre 2025 con la rassegna 'DoMus. Domeniche (e non solo) al Museo per imparare divertendosi', i musei del Sistema Museale di Ateneo (SMA) stanno organizzando una volta al mese attività creative per bambine e bambini per conoscere, attraverso il gioco, le collezioni storiche, artistiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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