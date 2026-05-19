Penne debutto della chirurgia robotica al San Massimo | nuovi standard

È stato inaugurato presso l’ospedale San Massimo il primo intervento di chirurgia robotica, segnando un nuovo passo nella tecnologia sanitaria della zona. La procedura è stata eseguita con strumenti automatizzati e assistita da un sistema robotico avanzato, coinvolgendo un team di chirurghi locali. L’obiettivo è migliorare la precisione durante gli interventi e ridurre i tempi di recupero dei pazienti, offrendo un’alternativa più moderna rispetto alle tecniche tradizionali. La sperimentazione rappresenta una novità per l’area e mira a stabilire nuovi standard nel settore.

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