Penne debutto della chirurgia robotica al San Massimo | nuovi standard
È stato inaugurato presso l’ospedale San Massimo il primo intervento di chirurgia robotica, segnando un nuovo passo nella tecnologia sanitaria della zona. La procedura è stata eseguita con strumenti automatizzati e assistita da un sistema robotico avanzato, coinvolgendo un team di chirurghi locali. L’obiettivo è migliorare la precisione durante gli interventi e ridurre i tempi di recupero dei pazienti, offrendo un’alternativa più moderna rispetto alle tecniche tradizionali. La sperimentazione rappresenta una novità per l’area e mira a stabilire nuovi standard nel settore.
? Domande chiave Come cambieranno i tempi di recupero post-operatorio per i pazienti?. Quali vantaggi concreti offre la gestione robotica ai chirurghi locali?. Chi gestirà operativamente questa nuova tecnologia nelle sale del San Massimo?. Perché questo investimento cambia l'accesso alle cure per i comuni limitrofi?.? In Breve Nicola Pitrelli coordina l'integrazione tecnologica nella Uosd di Chirurgia di Penne.. La tecnologia robotica riduce i tempi di recupero per i pazienti locali.. L'innovazione consolida la rete ospedaliera della Asl di Pescara nel territorio.. Il sistema potenzia le sale operatorie già dedicate alla chirurgia laparoscopica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Rivoluzione tecnologica al "San Giovanni di Dio": 7 milioni per chirurgia robotica e radioterapia, stop ai viaggi della speranzaQuattro milioni di euro per la Radioterapia oncologica, ossia l'acquisto di un secondo acceleratore lineare e per la realizzazione del relativo...
Al Policlinico di Foggia il debutto di 'Mako 4': primi interventi di chirurgia robotica per anca e ginocchioL’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Foggia compie un ulteriore e significativo passo nel percorso di innovazione tecnologica e di...
Eseguiti i primi interventi mini-invasivi con la nuova piattaforma robotica nell'ospedale di PenneCon l’ausilio di una nuova piattaforma tecnologica di supporto alla laparoscopia introdotta dalla Asl nell’ambito del percorso di innovazione e potenziamento delle attività chirurgiche aziendali ... ilpescara.it
Ospedale di Penne, nuove tecnologie a supporto della chirurgia mini-invasivaSono stati eseguiti nel presidio ospedaliero San Massimo di Penne i primi interventi chirurgici mini-invasivi con l'ausilio di una nuova piattaforma tecnologica di supporto alla laparoscopia, introd ... ansa.it