Pedro Acosta non crede nell’unità dei piloti per il problema della sicurezza | Siamo egocentrici e vogliamo vincere

Durante il fine settimana di MotoGP a Barcellona, le numerose cadute hanno causato problemi significativi ai piloti coinvolti, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte preoccupazioni sulla sicurezza. Tra le voci che si sono espresse, quella di un pilota ha attirato l’attenzione: egli ha dichiarato che i colleghi, a suo avviso, sono troppo concentrati su sé stessi e sulla vittoria, trascurando l’importanza di un’unità tra i piloti in occasione di problemi di sicurezza.

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A Barcellona, nel corso dell’ ultimo fine settimana di MotoGP, le numerose cadute hanno segnato profondamente il GP di Catalogna, con conseguenze pesanti per diversi piloti coinvolti. In particolare, hanno fatto discutere gli infortuni del francese Johann Zarco e dello spagnolo Alex Márquez, riaccendendo il dibattito sulla gestione della sicurezza e sull’eventualità di interventi più incisivi da parte dei protagonisti della griglia. Nel post-gara si è infatti tornati a parlare della possibilità di una partecipazione più strutturata dei piloti all’interno della Safety Commission, come strumento per affrontare criticità sempre più evidenti sul fronte della sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pedro Acosta non crede nell’unità dei piloti per il problema della sicurezza: “Siamo egocentrici e vogliamo vincere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PEDRO ACOSTA sobre ir a DUCATI con MARC MÁRQUEZ: No he hablado con nadie MOTOGP Sullo stesso argomento MotoGP, Pedro Acosta: “Non è normale vedere questo Marquez, deve avere qualche problema”Pedro Acosta non è andato oltre un deludente decimo posto nel Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale... Leggi anche: Obiettivo derby. Limberti ci crede: "Con i bianconeri vogliamo vincere» Pedro Acosta non crede nell’unità dei piloti per il problema della sicurezza: Siamo egocentrici e vogliamo vincereA Barcellona, nel corso dell’ultimo fine settimana di MotoGP, le numerose cadute hanno segnato profondamente il GP di Catalogna, con conseguenze pesanti ... oasport.it Pedro Acosta attacca Di Giannantonio: Dopo il sorpasso mi ha guardato, non lo dimenticheròNel finale di gara Di Giannantonio ha infilato Acosta, che dopo il GP di Le Mans era furioso: Si è girato per guardarmi dopo avermi superato, me ... fanpage.it