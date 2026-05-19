Pedro Acosta non crede nell’unità dei piloti per il problema della sicurezza | Siamo egocentrici e vogliamo vincere
Durante il fine settimana di MotoGP a Barcellona, le numerose cadute hanno causato problemi significativi ai piloti coinvolti, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte preoccupazioni sulla sicurezza. Tra le voci che si sono espresse, quella di un pilota ha attirato l’attenzione: egli ha dichiarato che i colleghi, a suo avviso, sono troppo concentrati su sé stessi e sulla vittoria, trascurando l’importanza di un’unità tra i piloti in occasione di problemi di sicurezza.
A Barcellona, nel corso dell’ ultimo fine settimana di MotoGP, le numerose cadute hanno segnato profondamente il GP di Catalogna, con conseguenze pesanti per diversi piloti coinvolti. In particolare, hanno fatto discutere gli infortuni del francese Johann Zarco e dello spagnolo Alex Márquez, riaccendendo il dibattito sulla gestione della sicurezza e sull’eventualità di interventi più incisivi da parte dei protagonisti della griglia. Nel post-gara si è infatti tornati a parlare della possibilità di una partecipazione più strutturata dei piloti all’interno della Safety Commission, come strumento per affrontare criticità sempre più evidenti sul fronte della sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it
PEDRO ACOSTA sobre ir a DUCATI con MARC MÁRQUEZ: No he hablado con nadie MOTOGP
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