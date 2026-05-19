Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato sei uomini tra i 45 e i 70 anni in sei diverse province della Toscana, tutti accusati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Inoltre, sono state denunciate altre due persone, sempre coinvolte in illeciti di questo tipo. L’operazione si è conclusa dopo un’indagine approfondita che ha portato alla scoperta di contenuti illegali e alla successiva azione delle forze dell’ordine.

FIRENZE – La Polizia di Stato, al termine di un’articolata indagine, ha proceduto all’arresto di 6 persone e denunciato in stato di libertà altre 2 per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Gli approfondimenti, sia tradizionali che tecnici, hanno consentito di identificare le persone, residenti a Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Prato, Massa e Carrara. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pedopornografia: arrestati 6 uomini ( e due denunciati) fra i 45 e i 70 anni in sei province toscane

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Pedopornografia: arrestati un uomo e una donna. Zia sotto accusa

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