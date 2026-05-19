Pasticceria vino e jazz per un dolce mercoledì sera di emozioni all' Arsenale con Cantinajazz

Mercoledì sera all'Arsenale si è svolto il terzo appuntamento di Cinque mercoledì di emozioni, un evento che combina pasticceria, vino e jazz. L’iniziativa fa parte dell’edizione 2026 e mira a esplorare le reazioni emotive generate dall’interazione tra musica e vino, unendo arte e scienza. Durante la serata, sono stati proposti assaggi di dolci e vini accompagnati da musica jazz dal vivo, creando un’atmosfera che invita alla scoperta sensoriale.

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