Pasticceria vino e jazz per un dolce mercoledì sera di emozioni all' Arsenale con Cantinajazz

Da pisatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera all'Arsenale si è svolto il terzo appuntamento di Cinque mercoledì di emozioni, un evento che combina pasticceria, vino e jazz. L’iniziativa fa parte dell’edizione 2026 e mira a esplorare le reazioni emotive generate dall’interazione tra musica e vino, unendo arte e scienza. Durante la serata, sono stati proposti assaggi di dolci e vini accompagnati da musica jazz dal vivo, creando un’atmosfera che invita alla scoperta sensoriale.

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Terzo evento dell’edizione 2026 di Cinque mercoledì di emozioni, il format che vede arte e scienza unite per investigare le intime basi emozionali prodotte dal binomio vino e musica.Mercoledì 20 maggio, dalle 21,30, nella Sala Sammartino del Cineclub Arsenale la rassegna abbraccerà la pasticceria. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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