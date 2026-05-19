Passi alpini chiusi alle auto Ma aperti alle emozioni

I passi alpini sono stati chiusi al traffico veicolare, offrendo così uno spazio libero alle emozioni e alle attività all’aperto. Chi sceglie di salire può godere dell’energia e della vitalità trasmesse dallo sport, mentre la natura si presenta come un palcoscenico visivo e sensoriale. Oltre alle bellezze paesaggistiche, si possono scoprire i sapori della tradizione enogastronomica e immergersi in esperienze culturali che coinvolgono tutti e cinque i sensi.

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