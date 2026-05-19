Passi alpini chiusi alle auto Ma aperti alle emozioni
I passi alpini sono stati chiusi al traffico veicolare, offrendo così uno spazio libero alle emozioni e alle attività all’aperto. Chi sceglie di salire può godere dell’energia e della vitalità trasmesse dallo sport, mentre la natura si presenta come un palcoscenico visivo e sensoriale. Oltre alle bellezze paesaggistiche, si possono scoprire i sapori della tradizione enogastronomica e immergersi in esperienze culturali che coinvolgono tutti e cinque i sensi.
L’energia e il benessere dello sport nelle gambe, la natura per nutrire gli occhi, l’enogastronomia e cultura dei cinque sensi. "I grandi passi alpini chiusi ai motori, aperti alle emozioni", recita lo slogan del progetto EnjoyStelvio, nato nel 2018 per incentivsare il turismo ecosostenibile - rigorosamente su bicicletta - nelle strade leggendarie del Parco. E da allora, curva dopo curva, anno dopo anno, il progetto è cresciuto sulle proprie gambe. Attirando decine di migliaia di appassionati ciclisti – senza distinzione di età, nazionalità, allenamento – su strade e location uniche. Noleggio bici, alloggio, cibo. Tutto il sistema partecipa nel dare un futuro diverso dall’iper sfruttamento e dall’overtourism alla Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Post da salvare per gli amanti di queste emozioni! Passi Alpini chiusi al traffico veicolare.. facebook
Ma a #Genova la sicurezza è una priorità...chiusi i parchi e i giardini agli #Alpini, che potevano tendere agguati salendo sugli alberi, il problema dovrebbe essere risolto... x.com