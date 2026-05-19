Passeggiate d' autore una lunga estate tra le vie della seta e dei monti

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Lecco annuncia l’avvio del quarto ciclo di passeggiate d’autore, un’iniziativa che si svolgerà durante tutta l’estate. Le escursioni si svolgono lungo le vie della seta e dei monti, e sono pensate per far conoscere alcune delle opere più rappresentative del patrimonio museale locale. L’obiettivo è avvicinare i partecipanti ai luoghi storici e paesaggistici dei borghi, approfondendo le caratteristiche culturali e ambientali di questa zona. Le passeggiate sono aperte a tutti e si svolgono in diverse date.

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La Provincia di Lecco promuove, per il quarto anno, un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage-Sistema Museale della provincia di Lecco e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse.I quattro percorsi, curati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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