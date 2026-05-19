Passeggiate d' autore una lunga estate tra le vie della seta e dei monti

La Provincia di Lecco annuncia l’avvio del quarto ciclo di passeggiate d’autore, un’iniziativa che si svolgerà durante tutta l’estate. Le escursioni si svolgono lungo le vie della seta e dei monti, e sono pensate per far conoscere alcune delle opere più rappresentative del patrimonio museale locale. L’obiettivo è avvicinare i partecipanti ai luoghi storici e paesaggistici dei borghi, approfondendo le caratteristiche culturali e ambientali di questa zona. Le passeggiate sono aperte a tutti e si svolgono in diverse date.

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