Passeggiate d' autore una lunga estate tra le vie della seta e dei monti
La Provincia di Lecco annuncia l’avvio del quarto ciclo di passeggiate d’autore, un’iniziativa che si svolgerà durante tutta l’estate. Le escursioni si svolgono lungo le vie della seta e dei monti, e sono pensate per far conoscere alcune delle opere più rappresentative del patrimonio museale locale. L’obiettivo è avvicinare i partecipanti ai luoghi storici e paesaggistici dei borghi, approfondendo le caratteristiche culturali e ambientali di questa zona. Le passeggiate sono aperte a tutti e si svolgono in diverse date.
La Provincia di Lecco promuove, per il quarto anno, un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage-Sistema Museale della provincia di Lecco e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse.I quattro percorsi, curati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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