Passeggiate d' autore una lunga estate tra le vie della seta e dei monti
La Provincia di Lecco organizza per il quarto anno consecutivo un ciclo di passeggiate d'autore, che si svolgono durante tutta l'estate. Questi eventi sono pensati per far scoprire alcune delle principali attrazioni del patrimonio culturale locale, inserite all’interno del sistema museale della provincia. Le passeggiate si svolgono lungo le vie storiche e i sentieri montani, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio il paesaggio e i borghi che circondano la zona.
La Provincia di Lecco promuove, per il quarto anno, un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage-Sistema Museale della provincia di Lecco e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse.I quattro percorsi, curati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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