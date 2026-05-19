Passeggiate d' autore una lunga estate tra le vie della seta e dei monti

La Provincia di Lecco organizza per il quarto anno consecutivo un ciclo di passeggiate d'autore, che si svolgono durante tutta l'estate. Questi eventi sono pensati per far scoprire alcune delle principali attrazioni del patrimonio culturale locale, inserite all’interno del sistema museale della provincia. Le passeggiate si svolgono lungo le vie storiche e i sentieri montani, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere meglio il paesaggio e i borghi che circondano la zona.

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La Provincia di Lecco promuove, per il quarto anno, un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage-Sistema Museale della provincia di Lecco e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse.I quattro percorsi, curati. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Viaggio audio tra borghi e itinerari. Ecco "Le vie dei Monti Azzurri" Consiglio a tutti di andare a vedere villalago, veramente una bomboniera x.com Passeggiate d’autore nel lecchese: un viaggio tra le vie della seta e dei montiLa Provincia di Lecco promuove, per il quarto anno, un ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di ... resegoneonline.it Mio figlio pensa che ogni animale sia una mucca reddit Passeggiate d’autore a Capri con Renato Esposito, al via i percorsi 2025Oltre alla Capri mondana e salottiera delle vie del centro costellate da maison firmate e ristoranti stellati resiste ancora una Capri autentica fatta di luoghi più intimi e capritudine. La ... ilmattino.it