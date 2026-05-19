Pascal il ritorno dei ‘ragazzi del treno’ | donato un oscilloscopio
Recentemente è stata donata un’oscilloscopio, legato alla storia dei “ragazzi del treno”. La vicenda ha sollevato domande su come questi ragazzi riuscissero a finanziare le loro vacanze sulla neve. Due compagni scomparsi sono stati al centro della donazione, che sembra ispirata da ricordi e legami personali. La vicenda ha portato alla luce anche aspetti legati a questa figura storica, senza però svelare dettagli sui nomi o sugli eventi specifici coinvolti.
? Domande chiave Come facevano i "ragazzi del treno" a finanziare le vacanze sulla neve?. Chi erano i due compagni scomparsi che hanno ispirato la donazione?. Cosa prevedeva la particolare strategia dei panini usata durante i viaggi?. Perché questo gruppo mantiene un legame con la scuola da cinquant'anni?.? In Breve Ex alunni 1975 ricordano il prof. Milandri e i compagni Paolo e Franco.. Docenti Filomena, Canducci, Gradara e Brandini hanno accolto la classe 2A.. Donazione strumentale per laboratori di Automazione dell'Istituto Pascal di Cesena.. Tradizione di sostegno alla scuola iniziata venticinque anni fa dagli ex studenti.. Cinquant’anni... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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