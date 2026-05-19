Partito democratico prende forma la nuova segreteria provinciale Tutti i nomi e gli scenari interni

Da casertanews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso la definizione della nuova segreteria provinciale del Partito Democratico a Caserta. La composizione del gruppo sarà collegata alla figura del responsabile provinciale, Stefano Lombardi, e avrà il compito di coordinare le attività politiche e organizzative sul territorio. La composizione dei membri e gli scenari interni si stanno delineando in queste settimane, mentre si attendono annunci ufficiali. La fase di nomine e disposizioni si sta sviluppando senza annunci pubblici formali.

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Sta iniziando a delinearsi la nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Caserta, che sarà chiamata ad affiancare il responsabile provinciale Stefano Lombardi nella gestione della fase politica interna e territoriale del partito.Il segretario è al lavoro per completare la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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