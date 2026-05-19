Partita IVA forfettaria | dal 20 maggio i contributi nel precompilato

Dal 20 maggio, i contribuenti con partita IVA forfettaria troveranno i contributi previdenziali già inseriti nel modello precompilato. Per evitare errori di calcolo, è importante verificare i dati inseriti e confrontarli con le proprie registrazioni. Nei quadri LM e RR del modello precompilato verranno inseriti automaticamente alcuni dati previdenziali, facilitando così la compilazione e riducendo i rischi di errori. Questa novità riguarda tutti i lavoratori autonomi con regime forfettario.

? Punti chiave Come evitare errori di calcolo accettando il modello precompilato?. Quali dati previdenziali appariranno automaticamente nei quadri LM e RR?. Perché controllare il cassetto fiscale prima dell'invio della dichiarazione?. Quando scatta il rischio di una dichiarazione incompleta per i professionisti?.? In Breve Consultazione precompilata dal 20 maggio 2026 e invio telematico dal 27 maggio 2026.. Termine ordinario presentazione modello 2 novembre 2026 per intermediari abilitati entro 1 febbraio 2027.. Automazione quadri LM e RR tramite piano di digitalizzazione 2026-2028 dell'Agenzia delle Entrate.. Integrazione automatica dati fatture elettroniche SdI e bonus elettrodomestici del Ministero Imprese Made in Italy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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