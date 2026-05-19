Un ex partigiano ha confessato di aver ucciso persone senza motivo durante la lotta partigiana. In un'intervista, ha affermato di aver ricevuto istruzioni che lo portavano a eliminare uomini e donne per contribuire alla creazione di una nuova società. La confessione riguarda azioni compiute in quegli anni e il ruolo che ha avuto nel movimento resistenziale. La testimonianza fornisce dettagli sui metodi e le convinzioni di alcuni membri dei gruppi partigiani durante il conflitto.

Il partigiano Gordon, al secolo William Ferrari comandava un distaccamento a Ciano d’Enza ed era stato un gappista di Reggio Emilia. Aver ucciso tante volte e per questo il partito nel dopoguerra l’aveva premiato con la presidenza della Cooperativa reggiana di macellazione. Quando s’avvide che la società, che avrebbe voluto cambiata secondo i principi del comunismo, era invece rimasta la medesima di quando era bambino: povertà, privilegi dei ricchi eccetera, fu pervaso da inquietanti dubbi. Aveva ucciso per nulla e quello che gli avevano insegnato durante la Resistenza, uccidere per un mondo migliore, per una società egalitaria, senza privilegi, senza fascismi, con un’Unione Sovietica a modello e guida, andava rivelandosi un gigantesco inganno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Partigiani, la confessione del ‘comunista’ William Ferrari: “Dovevamo ammazzare uomini e donne per creare nuova società”

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