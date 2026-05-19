Partigiani la confessione del ‘comunista’ William Ferrari | Dovevamo ammazzare uomini e donne per creare nuova società
Un ex partigiano ha confessato di aver ucciso persone senza motivo durante la lotta partigiana. In un'intervista, ha affermato di aver ricevuto istruzioni che lo portavano a eliminare uomini e donne per contribuire alla creazione di una nuova società. La confessione riguarda azioni compiute in quegli anni e il ruolo che ha avuto nel movimento resistenziale. La testimonianza fornisce dettagli sui metodi e le convinzioni di alcuni membri dei gruppi partigiani durante il conflitto.
Il partigiano Gordon, al secolo William Ferrari comandava un distaccamento a Ciano d’Enza ed era stato un gappista di Reggio Emilia. Aver ucciso tante volte e per questo il partito nel dopoguerra l’aveva premiato con la presidenza della Cooperativa reggiana di macellazione. Quando s’avvide che la società, che avrebbe voluto cambiata secondo i principi del comunismo, era invece rimasta la medesima di quando era bambino: povertà, privilegi dei ricchi eccetera, fu pervaso da inquietanti dubbi. Aveva ucciso per nulla e quello che gli avevano insegnato durante la Resistenza, uccidere per un mondo migliore, per una società egalitaria, senza privilegi, senza fascismi, con un’Unione Sovietica a modello e guida, andava rivelandosi un gigantesco inganno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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